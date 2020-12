Le handicap en milieu scolaire : une matinée d'échanges et d'écoute sur ce thème au lycée Max Joséphine de Cayenne

Le 3 décembre c'était la journée internationale des personnes en situation de handicap. Le handicap concerne 10 millions de Français dont des enfants ou adolescents scolarisés pour la majorité en milieu ordinaire. Une session d’échanges et d’écoute avait lieu au lycée Max Joséphine à Cayenne.

Des élèves très concernés

« Le but c’était de sensibiliser les élèves afin de leur permettre de ne pas se stigmatiser entre eux. Beaucoup se sentent traités différemment car ils souffrent de moqueries de la part des autres camarades et ont du mal à s’intégrer. Donc nous voulons continuer à faire énormément de prévention, à travers des discussions, des échanges afin qu’ils puissent au moins réussir leur année scolaire ».

11 AESH pour une 20 élèves en situation de handicap

« Dans les établissements, les classes Ulis (ndlr : les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire sont des dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré) sont mises à l’écart. Par exemple, dans notre lycée, la salle qui nous est dédiée se situe tout au bout d’un bâtiment. Dans d’autres établissements, les classes Ulis sont dans des bungalows, mais pareils, toujours isolées, dans un coin. Et ce serait bien que ces classes soient tout simplement intégrées parmi celles dites normales parce que le but quand même c’est l’inclusion scolaire, l’inclusion dans la vie de tous les jours » souligne-t-elle.

"J’ai vraiment aimé participé aux ateliers en compagnie d’élèves que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte que ce n’est pas parce qu’ils ont des besoins particuliers qu’ils n’ont pas de compétences. Ils ne sont pas différents. Ce serait bien qu’on refasse d’autres sessions du genre, mais en mélangeant cette fois élèves handicapés et élèves plus aptes ».

