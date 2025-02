Lutte contre la délinquance et le trafic de drogue : des actions pour restaurer la sécurité du quotidien en Guyane

Un dispositif national de lutte contre la délinquance et le trafic de drogue se décline en Guyane. Le préfet a détaillé son plan d’actions pour la Restauration de la Sécurité du Quotidien. Des opérations coup de poing sont menées par les forces de l'ordre dans des quartiers sensibles de Cayenne.

A Cayenne, dans la cité Chatenay, un important déploiement des forces de l’ordre a eu lieu, vendredi 21 février.

Des opérations coup de poing de ce genre sont menées par les forces de l’ordre dans les quartiers sensibles de la ville, dans le cadre du dispositif national d’actions pour la Restauration de la Sécurité du Quotidien.

Contre les occupations de halls d’immeubles

"Ça passe par les contrôles des parties communes pour lutter contre les occupations de halls d’immeubles et les trafics de stupéfiants, explique Éléonore Benard, commissaire de police à Cayenne. On fait aussi de la prévention et c’est pour cela que l’on implique les bailleurs sociaux pour les enlèvements de saletés et de véhicules épaves".

Recherche de drogues

Les policiers investissent les halls des immeubles, tous les endroits où de la drogue et des armes peuvent être cachées sont fouillés. Ils sont accompagnés d’un chien qui dépiste les drogues. Ce genre d’opération est destinée à rassurer les citoyens face à la délinquance du quotidien qui mine les quartiers.

Enlèvement de véhicules abandonnés

Restaurer la sécurité dans les cités passe aussi par l’enlèvement de véhicules abandonnés. "Ils servent de caches car personne ne va mettre les mains dedans", remarque Éléonore Benard, commissaire de police à Cayenne.

Restaurer la sécurité du quotidien

Le préfet de Guyane, Antoine Poussier, assiste aux opérations. Elles s’inscrivent dans le cadre du plan national d’actions de Restauration de la Sécurité du Quotidien.

"Les bars dans lesquels ils commettent des crimes et délits, on les ferme ; on utilise aussi la police des étrangers pour reconduire systématiquement les étrangers qui sont condamnés à la sortie de prison", souligne Antoine Poussier, préfet de Guyane.

On a aussi une action de lutte contre l’habitat informel, les lieux qui servent de refuge à des bandes criminelles, nous les détruisons prioritairement. Antoine Poussier, préfet de Guyane

La police nationale poursuivra régulièrement ces contrôles dans les quartiers de Cayenne à la recherche d’armes ou de stupéfiants.