Meurtre d’Alicia Faye : sa famille porte plainte pour corruption après la remise en liberté des suspects

La famille d’Alicia Faye porte plainte contre X pour corruption après la remise en liberté de deux suspects "pour vices de procédure". Alicia Faye, 25 ans, a été tuée à Cayenne, en 2021. Elle était venue en Guyane pour transporter de la drogue vers l’Hexagone.

"Nous sommes révoltés, écœurés par cette justice qui ne fait pas attention aux victimes, car nous sommes les victimes", s’indigne Bernard Faye.

Une plainte pour corruption

La famille d’Alicia fustige l’appareil judiciaire. Le 12 novembre, elle a porté plainte contre X pour corruption après la remise en liberté de deux suspects du meurtre d’Alicia pour "vices de procédure".

Selon la famille d’Alicia Faye et ses avocats, "des agents de l’administration auraient été achetés par les narcotrafiquants".

Achetés par l’argent des narcotrafiquants

Âgée de 25 ans, Alicia Faye, jeune Girondine, a été tuée d’une balle dans la nuque dans les rues de Cayenne, le 13 mars 2021. Un meurtre sur fond de trafic de drogue.

La libération des deux principaux suspects par la Cour de Cassation à quelques jours d’intervalle pour "vices de procédure" est vécue comme "un coup de massue supplémentaire", pour le père d’Alicia Faye.

"On suspecte un personnel administratif du parquet de Cayenne, explique Bernard Faye. Ça n’engage que ma parole, mais beaucoup de personnes se font acheter avec de l’argent facile des trafiquants. Je suspecte fortement une personne corrompue de l’administration judiciaire".

Deux suspects libérés

Ces deux remises en liberté ont eu lieu avant l'audience au tribunal de correctionnel de Cayenne où ils étaient jugés pour le volet trafic de stupéfiants.

Le premier suspect a été remis en liberté le 16 octobre pour "vice de forme". "Un mail aurait été envoyé à une adresse obsolète. Depuis, le suspect a disparu dans la nature, explique Bernard Faye. Il s’est fait la malle et un mandat d’arrêt international a été lancé à son encontre".

Le second a disparu quelques jours plus tard, le 22 octobre. Incarcéré en métropole, lui aussi a été libéré par un arrêt de la Cour de Cassation, pour "vice de forme". "Cela nous paraît invraisemblable, s’indigne Bernard Faye. Pourtant jusqu’ici on avait foi en la justice".

À quand le procès aux Assises ?

À cela s’ajoute l’interminable attente du procès aux Assises du meurtre d’Alicia Faye. Son père "ne supporte plus ce silence, une omerta", selon lui. "On n’a aucune nouvelle, même notre avocat n’arrive pas à en avoir, relate-t-il. Cela fait quand même trois ans et demi d’instruction". Ces deux suspects à nouveau dans la nature étaient mis en examen et détenus pour meurtre et complicité de meurtre.

La conjoncture actuelle en Guyane n’aide pas. Le département attend la nomination d’un procureur attitré. Depuis plusieurs mois c’est un procureur par intérim qui officie.

En mars 2021, Alicia Faye, 25 ans, s'était rendue en Guyane pour transporter de la drogue vers l'Hexagone. Disparue le jour même de son arrivée, elle avait été retrouvée sans vie quelques jours plus tard à Cayenne.