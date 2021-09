Mont-Lucas : un quartier de Cayenne, entre violences urbaines et mieux vivre

Lundi dernier, Mont-Lucas, a encore été le théâtre de scènes de violence urbaine. Poubelles brûlées, jets de pierre, pompiers et forces de l’ordre tenus à distance…La population de cette cité située à la périphérie de Cayenne a considérablement augmenté depuis sa construction. En 10 ans, les actes de délinquance ont augmenté dans ce quartier populaire du sud-ouest de Cayenne. Désabusés, certains habitants vivent calfeutrés dans leur appartement.

Sur la place des Roses, un groupe de jeunes.. « Posé…comme ils disent… » Marvin Goudet est un ancien de la cité. Pour ce médiateur, c’est l’inactivité qui favorise le climat d’insécurité.

Des portes qui se ferment et des infrastructures jugées moribondes. Construits dans les années 90, près de 650 logements sociaux sont sortis de terre. En 1999, ils étaient 1353 résidents. En 2015, la population a été multipliée par 4, 5372 habitants. Crèche, auto-école, coiffeur tout un pôle économique s’est développé dans la cité. Répartis sur 3 sites, certains bâtiments ont très mal vieillis. La concentration des logements serait aujourd’hui un frein au mieux vivre ensemble…selon ce représentant des locataires.

Malgré l’insécurité, des résidents restent attachés à cette cité. Cornelia Birba, par exemple, vit…ici depuis 21 ans. A l’époque, elle a eu un coup de cœur pour les allées arborées et les appartements bien dimensionnés.

Je ne peux pas dire que c’est pire ou mieux.. Maintenant on ne vit plus comme avant. Il n’y a pas de bon voisinage, il n’y a plus d’amis dans le quartier. Mais je ne partirais pas, je me sens bien ici.