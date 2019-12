Plan logement outre-mer : doubler le nombre de constructions en Guyane

Annick Girardin, ministre des Outre-mer et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement ont signé le 2 décembre, le Plan-logement outre-mer, feuille de route de l’Etat en matière de logement jusqu’en 2022. L'enveloppe est de 200 millions par an pendant 3 ans.

Sébastien Laporte/CL •