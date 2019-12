Questions à... Monseigneur Emmanuel Lafont, Evêque de Guyane

La période de Noël est un moment important pour les familles pour se retrouver. Monseigneur Emmanuel Lafont, Évêque de Guyane, nous explique la signification de Noël mais il exprime surtout son souhait de voir plus de solidarité dans cette période de festivités.

Patrick Nègre •

"Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir".

©P.N

Monseigneur Emmanuel Lafont explique la signification de Noël et la symbolique de cette période de fête pour les familles guyanaises. Mais il tient à sensibiliser les femmes et les hommes, à la notion de solidarité et de générosité. Il revient sur les événements tristes pour certaines familles délogées du quartier des Manguiers à Rémire-Montjoly. Particulièrement sensible à la détresse de ces personnes sans abri, sans toit, il reconnaît une forme d'échec de notre société, dans la lutte contre les inégalités et les discriminations.Il incite les peuples à s'unir et à lutter contre l'égoïsme, la peur de l'autre. Il devient de plus en plus urgent à changer la manière de vivre des hommes , à faire preuve de plus de sobriété, dans la consommation effrénée de biens et de richesses.