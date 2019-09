"C'est une inquiétude de maman, je fais confiance à l'enseignante à l'atsem, mais je sais que lorsque j'ai des enfants sous ma surveillance, ils font devant moi des bêtises. J'ai constaté qu' à l'étage, il y avait des gardes corps avec des lames horizontales, moi je souhaiterais que ces lames soient verticales, parc que les enfants pourraient essayer de grimper".

"Au vu de l'avancement des travaux je peux dire que je suis assez satisfait, il y a encore quelques sécurisations sur les escaliers, je verrai avec mes personnels comment nous organiserons cela et les parents d'élèves soient enfin satisfaits".

"Lundi, nous avons une commission technique, donc toutes les autorités seront sur place, après la pré visite, la commission va se dérouler dans la foulée".

"Il y a des coursives qui ne sont pas montés, il y a un entretien général du bâtiment qui doit être organisé, et conjointement avec Monsieur le Recteur, nous avons décidé d'organiser une commission technique qui se déroulera toute la semaine prochaine, de manière à rendre l'école opérationnelle le lundi 16 septembre".

La rentrée est décalée pour les écoliers de Volmar et Barthélémi

Ici à l'école Léodate Volmar, l'aménagement des containers a été effectué mais ce qui a préoccupé ce sont les escaliers quant à leur sécurisation. La question a dominé les discussions entre enseignants et parents d'élèves.Les travaux sont presque terminés ou en cours d'achèvement. Le Recteur ne voit aucun inconvénient à autoriser la rentrée pédagogique, après concertation.Sur ce chantier en cours d'éxécution, dont le coût avoisine les 300 000 euros, un contrôle plus technique est envisagé à court terme.En revanche, pas de rentrée immédiate pour l'école René Barthélémi en réhabilitation. Le Recteur et la mairie ont décidé du report de la rentrée.Une réunion avec tous les partenaires se tiendra afin de planifier une rentrée scolaire sans incident.