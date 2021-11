Reprise des cours au lycée Jean-Marie Michotte après 10 jours de crise

Après dix jours de crise, les élèves du lycée Jean-Marie-Michotte de Cayenne sont retournés en classe ce matin. Les cours sont assurés normalement et les élèves transportés sont déposés et embarqués devant l'entrée du lycée.

Avec le personnel de l’établissement, les lycéens réclamaient de meilleures conditions de sécurité aux abords du lycée, notamment par le retour du ramassage scolaire à son point originel.

Un protocole a été signé samedi avec la CTG et le rectorat.

Ce matin, la rentrée s'est déroulée normalement. Tous les élèves qui prennent le car ont été déposés devant le lycée, au su et vu de tous, comme ils le réclamaient. Pour cela des travaux ont été réalisés rapidement pour permettre à trois bus, au moins, de déposer les lycéens sans encombre aux heures de rentrée entre 6h et 7h et de sortie entre 17h et 18h. Les policiers font des rondes régulières comme prévu. Seule crainte exprimée c'est que ces rondes, au fil du temps, cessent.

L’établissement va mettre en place un comité de suivi avec les forces de l’ordre. Un projet de vidéosurveillance voit également le jour.