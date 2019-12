Une roulotte dérobée en pleine nuit, une famille dans la détresse

Quand on se fait voler son food-truck ou sa roulotte juste en bas de chez soi. C’est la mésaventure que subit encore une famille qui a vu disparaître le fruit de plusieurs années de labeur.

Karl Sivatte •

C'était la promesse d'un nouveau départ pour cette famile qui avait mis toutes ses économies dans l'achat d'une remorque équipée pour la fabrication de repas. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, des voleurs ont dérobé leur remorque.

Se préparer, monter un projet et le peaufiner jusqu’à obtenir toutes les autorisations et puis…un vol vient mettre fin à tout. Deuzarina Pena de Souza et sa famille ont préparé cette fameuse roulotte et puis, en pleine nuit il a été dérobé.C’est le coup de bambou et un coup dur de trop pour cette famille qui avait tellement investi en temps et en argent pour enfin mettre en place un projet de vie. Quatre ans de préparation, de montage et toutes les économies placées dans cette roulotte pour cette mère de famille qui enchaîne les petits boulots pour subvenir aux besoins.Même si une plainte a été déposée, pour l’heure toujours pas de trace de cette roulotte neuve et fabriquée par le mari de Deuzarina. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver cette roulotte conçue pour faire des grillades. Les forces de l’ordre ont à leur dispo une vidéo issue d’une vidéosurveillance. L’enquête se poursuit.