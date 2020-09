Semaine européenne du développement durable : l’association Ne plus jeter au coeur de l'économie circulaire à Cayenne

L’association Ne plus jeter créée en 2004 est implantée en plein cœur du quartier chinois à Cayenne et favorise l’économie circulaire en vendant, entre autres activités à petit prix du linge. En donnant une seconde vie aux vêtements et objets, elle évite le gaspillage.

C’est une véritable caverne d’Ali Baba

Pour moi c'est important de donner plutôt que de jeter parce que quelqu'un d'autre pourra réutiliser des vêtements, lire des livres qu'il n'avait pas penser acheter. Moi-même je donne mais je viens aussi acheter.

Une association qui favorise l'insertion professionnelle

Il s'agit de leur permettre de réaliser de nouvelles choses. De voir leur contentement lorsqu'ils réalisent la chose... j'aime bien accompagner les gens dans ce domaine, c'est un métier qui me plait vraiment...

C'est contribuer à améliorer l'environnement tout en réduisant les inégalités. C'est cela qui nous intéresse car les personnes trouvent une place dans la société par un emploi qui est utile et valorisant pour elle et pour la planète...

Du 18 septembre au 8 octobre 2020 se déroule la Semaine européenne du développement durable. À cette occasion, de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable sont organisées dans toute l'Europe. A Cayenne, l’association Ne plus jeter créée en 2004, implanté en plein cœur du quartier chinois favorise l’économie circulaire en vendant à petit prix du linge, des objets décoratifs, des cd, du textile, des livres, des jouets et du matériel de puériculture. En donnant une seconde vie aux vêtements et objets, on évite ainsi le gaspillage.Linge textile Livre jouet matériel de puériculture objet décoratifs Tout y est ou presque et à tout petit prix. Fidèle cliente Vanessa aime flâner dans les 600 mètres carrés de la boutique pour trouver des petits trésors :Selon plusieurs organisations environnementales, le textile est la deuxième industrie la plus polluante responsable de 3 à 10% des émissions mondiales de carbone.En plus d’éviter le gaspillage en donnant une seconde vie au vêtement et aux objets l’association favorise l’insertion professionnelleAprès deux années en insertion, Fabienne Maignan est aujourd’hui encadrante technique et forme les salariés à la couture :Sur les 15 salariés, La structure emploie 10 personnes en insertion. Cécile Goursat - Présidente de l’association Ne plus jeter rappelle les principes qui gouverne son association :Pour faire des dons, l’association est Ouverte du mardi au samedi de 7h30 à 13h30. Pour acheter il suffit d’adhérer à l’association, l’adhésion est de 5 euros.La boutique est ouverte au public le mercredi vendredi et samedi matin.