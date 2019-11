Toujours pas de bus dans Cayenne, le bras de fer entre les syndicats et la direction de la régie communautaire de transport continue

Le mouvement de grève se poursuit à la régie communautaire de transport. Depuis ce matin, seuls les bus de la ligne 7 Matoury-Cayenne gérée en externe circulent. Les syndicats UTG et CFTC, bloquent toujours le parc technique de la RCT de la Route de la Madeleine à Cayenne.

Thierry Merlin/CL •

Le bras de fer perdure à la RCT entre les syndicats et la direction. Les grévistes dénoncent d'importants retards dans la gestion des carrières et veulent négocier avec la direction mais celle-ci campe toujours sur sa position : pas de négociation sans déblocage du site.Pour l'élu délégué au transport de la CACL, Serge Bafau, ces discussions sont engagées depuis des années :Et c'est de manière très ferme qui'il affirme :Les abris bus de étaient donc une fois de plus vides aujuord'hui. Les usagers rencontrés n'ont pas voulu s'exprimer. A croire que le mouvement ne pertube pas leur quotidien.