Mère et fille donnent la vie le même jour

Un 1er janvier dont la famille se souviendra avec deux naissances…espacées de quelques heures. Jennyfer Jules est née un 1er janvier comme sa fille Jamila, qu’elle a mis au monde au centre hospitalier de Cayenne.Mais ce jour de l’an lui a réservé une autre surprise : la naissance, quelques heures après son accouchement, de son frère Mayron. Assez rare mais, mère et fille ont accouché le même jour après neuf mois d’attente et d’échanges sur leur grossesse respective.

« C’est un truc incroyable, je me suis rapproché de ma mère, on est plus complice. Elle est aussi devenue une amie pour moi et je suis très contente d’avoir accouché en même temps que ma mère, ça me rend fière, ça me rend plus grande, plus adulte, c’est plus de responsabilités »