Une quarantaine de réfugiés syriens installés dans une rue de Cayenne en attendant une solution de la Croix-Rouge

Bachar a 38 ans. Un père de deux enfants, originaire de la Syrie. L'interview se déroule en pleine rue, entre le trottoir, la chaussée, lieu de circulation et de passage.



La rue, le lieu de vie aussi de 6 familles d’origines syriennes. Certains sont là depuis moins d’une semaine, d’autres sont arrivés au début du mois de juin. Les histoires et les profils sont différents mais le point de chute est le même : centre ville de Cayenne, Croix rouge française de Guyane, précisément la structure de premier accueil des demandeurs d’asile se trouve à un croisement de rues.

Dans le groupe un autre Bachar, en Guyane depuis le 2 juin. Arrivé par bateau depuis Oyapock après avoir déboursé 150€. Une traversée moins coûteuse que le trajet Vénézuela – Guyane qui lui aurait coûté selon lui plus de 3 000€. Tout un périple !

J'ai quitté la Syrie en 2015 à cause de la guerre. Liban, Qatar, Brésil, Vénézuela, le Brésil à nouveau et enfin la Guyane. On ne peut rien faire au vénézuela, donc on a choisi d'aller en France en passant par la Guyane parce que facebook et les réseaux sociaux en général, ils disent que l'on peut vivre en paix ici. Je ne peux pas dire que nous sommes bien ici. Nous dormons dans la rue et l'on mange le peu de nourriture que l'on a. Parfois, on a pas d'eau, les gens ont pitié de nous, c'est notre salut. Ils nous ont demandé d'attendre ici dans la rue. On a des enfants des femmes, des personnes âgées. L'un d'entre eux souffre d'une maladie cardiaque ...