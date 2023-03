VIDÉO. Cayenne : la mairie entame une chasse aux nids-de-poule

En février 2023, la municipalité de Cayenne, accompagnée d'une entreprise privée, a entamé une campagne de réfection des voiries, notamment pour reboucher les nombreux nids-de-poule sur les routes. Plusieurs quartiers de la ville sont concernés par cette opération, comme la cité Anatole.

Ils sont la hantise des usagers de la route. Avec la saison des pluies, les nids-de-poule se multiplient sur les routes de Guyane, mais particulièrement à Cayenne. En ce mois de février 2023, la municipalité, accompagnée d'une entreprise privée, a décidé d'entamer une campagne de réfection des voiries.

Ces creux, dont certains atteignent 1,10 mètre de longueur et 10 cm de profondeur, exaspèrent les automobilistes. "J'ai un véhicule adéquate, mais je me demande comment font les autres véhicules. Parce que c'est vraiment un calvaire", déclare un conducteur de 4x4. Certains quartiers de la ville sont concernés par cette opération, comme la cité Anatole.

Ce sont des travaux ponctuels. On va découper la zone dégradée, enlever le mauvais matériaux, mettre de l'émulsion de bitume pour créer la liaison entre l'enrobé qu'on va mettre et le support existant... et ensuite, on va appliquer les enrobés. Dimitry BARTY, conducteur de travaux principal chez Eiffage.

Le début d'une grande opération

Cette campagne d'entretien s'inscrit dans une vaste opération menée par la mairie de Cayenne. "Nous avons sept autres voies à reprendre", explique Julner Bélizaire, adjoint au maire de Cayenne, chargé de l'infrastructure et des travaux de proximité.

Il poursuit : "Nous allons créer une voie entre la route de Raban et la route de Baduel, qui sera juste à côté du stade. Et justement, on a prévu de créer cette voie dans le cadre du parking esplanade que la maire souhaite." Pour 2023, la municipalité compte investir près de 900 000 euros pour l'entretien et le renouvellement de ses voieries.