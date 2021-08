Covid-19 : troisième marche contre l’obligation vaccinale à Cayenne

Les sections syndicales de L’Union des Travailleurs Guyanais en marche ce samedi après-midi pour une troisième manifestation.

Clotilde Séraphins •

©Thierry Merlin

L’objectif, continuer à dénoncer le pass sanitaire, l’obligation vaccinale et les motifs impérieux. Manifester pour préserver la liberté de choisir.

©Thierry Merlin

« La Guyane vit une aberration, c’est le seul territoire français à vivre sous couvre-feu et motifs impérieux depuis plus d’un an aujourd’hui. Il faut donc arrêter les bêtises. »

Davy Rimane, UTG éclairage

« Il est important de continuer sur le terrain la lutte contre l’instauration du pass sanitaire sur notre territoire parce qu’il va déstabiliser l’économie et les relations sociales. »

Philippe Bouba, conseiller territorial

« Au niveau du Komité drapeau, ében, nou kont le pass vaccinal, nou kont les motifs impérieux mé anvan menm, nou kont les barrages menm é nou kont l’obligation vaccinale pas tousa yé ka fè la, a pou oblijé nou alé à la vaccination, a pitché yé lé pitché nou. Nou kont ! »

Servais Alphonsine, Komité Drapo

Quelques 600 personnes composaient le cortège à son arrivée aux Chaînes brisées où l’ambiance musicale avec orchestre promet de grossir encore le lot des manifestants.