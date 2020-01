Rémire-Montjoly : inauguration du service pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu fermé

Au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, le préfet et le directeur de l'administration pénitentiaire ont inauguré ce 31 janvier les nouveaux locaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu fermé. Des locaux modernes mis en fonction depuis 2019.

Guyane la 1ère •

Ce bâtiment qui acueille le service pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu fermé (SPIP) est ouvert depuis le mois de mai 2019. Il constitue une amélioration notable des conditions de travail des conseillers qui étaient auparavant installés dans des bungalow préfabriqués. Ces conseillers accompagnent les détenus dans l'exécution de leur peine et dans la préparation à la sortie.Frédéric Subileau, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Guyane rappelle