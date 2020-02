Education : une classe préparatoire scientifique au lycée Léon Gontran Damas ouvre les portes des grandes écoles

Une poursuite d’études en classe préparatoire scientifique ? C’est possible au lycée Léon Gontran Damas de Rémire-Montjoly. La classe préparatoire aux grandes ecoles du lycée a ouvert ses portes au public. Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement.

Une poursuite d’études en classe préparatoire scientifique ? C’est possible au lycée Léon Gontran Damas de Rémire-Montjoly. La classe préparatoire aux grandes écoles du lycée a ouvert ses portes au public.Si les professeurs sont là pour enseigner, les meilleurs ambassadeurs restent encore les élèves de première et deuxième année.De prime abord,, élève de première au lycée Lama Prévot, appréhende un peu cette classe de mathématiques :La formation du lycée Damas dure deux ans et prépare notamment à intégrer des écoles d’ingénieurs via des concours annuels. Même s’il reste un an à Xan Laurent pour arrêter son choix, sa famille a voulu l’accompagner durant cette journée.parent d'élève explique :Avec quarante heures de cours par semaine, les années de CPGE sont exigeantes. Faire cette formation en terrain connu, reste une option confortable pour des élèves qui sortent tout juste du lycée. L’année dernière ce sont 35 élèves qui ont réussi à terminer la seule classe préparatoire scientifique de Guyane.