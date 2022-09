Le maire Claude Plénet veut « faire de Rémire-Montjoly une ville d’art et d’histoire »

Les 23 et 24 septembre sera commémoré le 120e anniversaire de l’arrivée des familles martiniquaises accueillies en Guyane au domaine de Montjoly après l’éruption de la montagne Pelée le 8 mai 1902. Une manifestation mémorielle importante qui en augure d’autres. La volonté de Claude Plénet, le maire de Rémire-Montjoly, étant de faire de sa commune une ville d’art et d’histoire.

Chaque habitant devrait connaître l’histoire de sa ville. Durant son mandat, le 1er édile de Rémire-Montjoly, Claude Plénet compte bien enclencher auprès de ses concitoyens, ce processus d’appropriation d’identité de ville par la mise en valeur des nombreux sites patrimoniaux disséminés sur le territoire communal.

Un jumelage qui s'appuie sur une histoire commune

« C’est une opération ambitieuse préparée avec le maire de Saint-Pierre, Christian Rapha précise Claude Plénet. Nous avons signé le 8 mai 2022 une convention de jumelage lors de la célébration des 120 ans de l’éruption de la montagne Pelée à Saint-Pierre. De là, nous nous sommes engagés à échanger tant au niveau culturel que sportif et mémoriel car il est important de transmettre notre héritage commun. Et c’est une belle histoire de la commune et un beau témoignage de solidarité pour l’époque… »

Ce jumelage avec Saint-Pierre ne s’arrête pas aux liens historiques poursuit le maire :

« La conférence sur l’arrivée des pierrotins à Montjoly devrait aussi être organisée à Saint-Pierre pour les habitants s’approprient cette histoire commune. Nous allons aussi jumeler les casernes de sapeurs-pompiers de nos communes respectives. Les démarches sont en cours et devraient avancer rapidement… »

L’histoire de l’arrivée des 80 familles sinistrées de la Montagne Pelée sera mise en perspective lors de la conférence du 23 septembre en mairie avec l’historien Rodolphe Alexandre et l’archiviste Rémi Péru-Dumesnil auteur d’une thèse sur la création de Montjoly.

Inscrire le devoir de mémoire dans l’imaginaire des citoyens

La ville de Saint-Pierre a fait de son histoire un passage obligé en Martinique et Calude Plénet compte faire de même dans sa commune. Conjuguer histoire et tourisme.

Mais cela doit se construire pas à pas et rappelle le maire : il faut d’abord lever les contraintes auprès des administrations de tutelle notamment l’ABF (Architecte des bâtiments de France) pour faire avancer ce type de projets patrimoniaux communaux. Il prend l’exemple des vestiges du Moulin à Vent autour duquel sera créé un parc ouvert à tous et surtout aux enfants des écoles. L’objectif final étant que ces enfants à la fin de leur cycle primaire aient visité tous les sites historiques de la commune comme Lakou Mango, la Croix Mission, le Moulin à Vent, les Roches Gravée, le Rorota et s’imprègnent ainsi de leur territoire.

Ce sont autant de sites à revaloriser pour que la commune devienne à terme une ville d’art, d’histoire et de culture car selon Claude Plénet, tout est lié à l’éducation. S’approprier son environnement est essentiel pour se reconnaître de quelque part.



La mairie et l’école de Rémire bientôt réhabilitées

La réhabilitation de l’ancienne école de Rémire, retenue sur la liste du loto du patrimoine en 2019 devrait commencer dans quelques mois.

Dans le même temps tout le quartier sera aménagé précise le maire : « nous associons l’ancienne mairie avec l’aide du RSMA qui met en place un chantier école… c’est toute la zone qui sera reprise. Les financements sont validés, les travaux pourront commencer d’ici 2023… »