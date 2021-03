Liliane Télémaque 86 ans adepte de fitness et musculation

Catherine Lama - Publié le 08/03/2021 à 06:48 , mis à jour le 08/03/2021 à 08:21

Il n’y a pas d’âge pour avoir une pratique sportive, Liliane Télémaque le sait bien. Elle a commencé à faire de la musculation et du fitness à plus de 40 ans …

Pour cette infirmière de 86 ans, le sport a toujours été un moteur indispensable à son quotidien. En France où elle a longtemps exercé comme en Guyane, Liliane n'a jamais manqué ses entrainements. La retraite n'a rien changé à ce rituel.

Sauf contretemps, tous les matins, elle se rend à sa salle de sport. A 7h, Liliane gare son SUV et se dirige, son sac de sport à l’épaule, vers sa 1ère étape, la salle des tapis de marche. Un peu de cardio pour s'échauffer et la voilà prête à 8h pour le cours collectif d'une heure de body sculpt.

Liliane s'octroie ensuite une dernière demi-heure pour faire de la musculation.

Pour les autres adhérents de cette salle de sport de Rémire-Montjoly, Liliane est un catalyseur. En effet, il est difficile de se plaindre et de faire moins qu’elle en la regardant faire ses exercices.

A bientôt 87 ans, Liliane affiche une forme remarquable Imbattable à l'exercice de gainage © CL

Une sportive senior source de motivation pour son groupe de fitness comme pour la société Educateur sportif depuis plus de 30 ans, Jourdan Duplessis assure le cours de body sculpt. Liliane Télémaque est la plus âgée des pratiquants de fitness qu'il entraîne actuellement. Le travail des bras et du dos © CL Elle ne cesse de l'étonner car déjà sa présence en salle prouve qu'il y a pas d'âge pour prendre soin de soi. Cette sportive senior casse "l'injonction sociale" qui dit qu'à son âge, "on passe du canapé à la télé et de la télé au canapé". Or Liliane ne se fixe aucune limite : Elle a valeur d'exemple pour tout le monde. Pour les gens de son âge, pour les gens plus jeunes, pour le groupe, même pour la société je serai tentée de dire et pour moi en premier, je suis très heureux de l'avoir dans mon cours! Jourdain Duplessis

Liliane, une résiliente qui porte deux prothèses de hanche et un pacemaker Liliane a une allure débonnaire et remarquable avec ses longues locks grisonnantes. Un style capillaire qu'elle a adopté depuis 4 ans. Très calme, elle parle peu, ne se plaint jamais d'un exercice trop dur ou trop long. Et pour certains mouvements, elle en remontre même aux plus jeunes. Poids de 2kg dans chaque main, Liliane travaille ses bras © CL Les exercices de gainage n'ont aucun secret pour elle, le travail des biceps non plus. Adepte du sport depuis toujours, elle a commencé la musculation dans les années 80 à Montjoly.

Une pratique qui perdure jusqu'à maintenant car Liliane tient à sa ligne. Pour cela, elle observe une hygiène alimentaire stricte qui inclut peu de viande mais beaucoup de légumes et de fruits. Travail des pectoraux © CL Des principes de vie qui lui ont permis de surmonter des "petits soucis chirurgicaux" comme elle dit.

Liliane a été opérée des deux hanches et porte des prothèses depuis 2001. En 2010, son coeur montre des défaillances. On lui pose un pacemaker : ... Le sport maintient mes prothèses et le pacemaker. Il a normalement 10 ans de vie mais sur moi il est prolongé de deux ans et demi. Je pense que c'est ma pratique sportive qui contribue à ce rallongement...