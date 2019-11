Montjoly : veillée culturelle en hommage à Serge Rupert

Un grand rassemblement populaire a eu lieu mardi soir, à Montjoly pour la veillée de Serge Rupert, ancien animateur et disk jockey décédé brutalement à 52 ans.

Thierry Merlin/Abel Parnasse/P.N •

©Abel Parnasse

Un grand rassemblement populaire a eu lieu mardi soir, près de 2000 personnes se sont réunies à Montjoly pour la veillée de Serge Ruppert, le disk jockey, ancien animateur radio, décédé brutalement le week-end dernier à 52 ans. Amis anonymes, et personnalités du monde de la nuit et du spectacle se sont regroupés autour de sa famille,pour lui rendre un dernier hommage. Les témoignages ne manquent pas pour décrire la gentillesse et l'engagement de Serge, ce dj qui fut aussi animateur de radio en officiant sur plusieurs radios locales de Guyane.