Rémire-Montjoly : premier défilé républicain pour le 14 juillet à l’avenue Jean-Michotte

Une certaine solennité régnait sur l’avenue Jean Michotte qui accueillait le défilé républicain de la fête nationale cet après-midi. Une manifestation inhabituelle pour les riverains et les spectateurs qui avaient fait le déplacement. Elle est appelée à se renouveler selon le souhait du maire de la commune, Claude Plénet :

« Nous profitons de ce défilé pour mettre en avant notre jumelage avec le RSMA. Cependant l’élément déclencheur tient au fait que généralement les cérémonies de la fête nationale passe inaperçue alors que le symbolisme est fort. Actuellement, il n’y a plus de respect pour la police, les pompiers se font caillasser, il faut donc retrouver des occasions de conforter des règles. Ce défilé s’impose, il est important de se réunir autour d’un certain nombre de symboles de la République… Une démocratie et ses valeurs, c’est essentiel ».