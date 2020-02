Roura : l'Institut d'Education Motrice fête ses 10 ans

L'institut d'éducation motrice fête ses dix années d'existence. Installé à Roura, ce centre est le seul sur le territoire a accueillir de jour et en internat les enfants et adolescents de 3 à 20 ans atteints de déficience motrice.

Marie Berthomé/Wilfried Redonnet/P.N •

"Il y a plusieurs activités, on va utiliser plusieurs médiations, essentiellement le jeu, après j'ai des groupes où l'on se rend à la piscine, du canoé, du kit surf, ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des groupes, de faire des sorties."

©W.Redonnet

Débattre sur ce qu'est la différence, les enfants de l'institut d'éducation motrice ont su trouvé les mots et poser les questions, jeudi matin. Mais mieux que les mots, ce sont les gestes qui restent encore les meilleurs arguments, avec une chorégraphie réalisée pour les dix ans de l'institut. En dix ans d'existence, il a évolué : l'établissement inauguré il y a deux ans, situé à l'entrée de Roura possède des salles de classe pour le suivi éducatif des jeunes, ainsi que des salles de soins thérapeutiques où les enfants peuvent s'adonner à des activités sportives.Au sein de l'Institut et dans le cadre des voyages et excursions organisés, les enfants ont surtout tissé des liens d'amitié entre eux et avec l'équipe. 23 enfants sont aujourd'hui pris en charge. L'établissement a une capacité de 60 places, dont 20 en internat.