Roura : l’organisation de la rentrée scolaire se fait doucement mais sûrement

On va définir le passage pour les parents pour l'entrée et la sortie de l'école. Nous sommes dans une école maternelle, pour les tout-petits, on organisera cela sous forme de jeu pour leur permettre d'avoir la distanciation sociale. J'avoue sincèrement que pour ces tout-petits (2ans et demi à 5 ans) cela va être très, très compliqué...