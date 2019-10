Un challenge sportif en mémoire de deux femmes gendarmes tombées dans l'exercice de leurs fonctions

"Un personnel de la gendarmerie de la brigade de Rémire-Montjoly, a tenu à organiser ce challenge ici à Rémire-Montjoly. C'est un point d'honneur pour cette gendarme dans toutes les affections qu'elle a eu dans sa carrière."

Trois kilomètres pour la bonne cause. Qu’ils aient opté pour la marche ou la course, les quelques cents participants mettent du cœur à l’ouvrage. Participer reste l’objectif premier de ce challenge sportif organisé en mémoire de deux gendarmes : la maréchale des logis-cheffe Audrey Bertaut et l’adjudante Alicia Champlon tuées en 2012 lors d’une intervention pour une querelle de voisinage dans la petite ville de Collobrières dans le département du Var en France.Une première en Guyane et outre-mer.Au bout des trois kilomètres, la satisfaction de l’effort utile et ce temps de réflexion sur les risques du métier.« Les étoiles bleues », une association créée depuis le drame pour venir en aide aux orphelins de la gendarmerie.Les dons et la participation payante, cinq euros pour les enfants, dix pour les adultes ont permis de rassembler mille trois cent euros qui seront reversés à l’association en France.