Un championnat de beauté sur le thème arc en ciel au centre de formation des apprentis de Guyane

Les apprentis réalisent des coiffures aux couleurs arc en ciel Coiffure et maquillage © Catherine Boutet

Un chignon multicolore © Catherine Boutet

Les garçons aux couleurs arc en ciel © Catherine Boutet

Le défilé devant le jury © Catherine Boutet Préc.

Suivant Plein écran







"Mon modèle m'a lâché à minuit. J'ai du trouver un modèle ce matin et imaginer autre chose avec la nouvelle chevelure..."

" L'objectif c'est de dynamiser un peu la coiffure, l'esthétique pour couper la monotonie du cursus scolaire pour les préparer petit à petit et s'ils veulent continuer leur permettre de progresser."

Show arc en ciel au CFA

Les élèves se sont préparés toute la matinée du 1er juillet et le concours s'est déroulé l'après-midi au CFA. Un show qui fut haut en couleur.Dernières couleurs, derniers ajustements Les élèves n’ont eu que quelques heures pour pour finir la coiffure et le maquillage arc en ciel. Talya et son équipe travaillent depuis plusieurs jours, tous ont pris le concours très au sérieux. Ils se sont concertés et ont fini par faire un choix pour le jour J.Si certains débutent, d’autres comme Vanessa Auguste ont déjà 3 ans de coiffure derrière eux. Ce concours est un vrai challenge comme l'exprime Vanessa Auguste :Le championnat était ouvert aux modèles femmes mais aussi aux hommes.Le Centre de formation des Apprentis compte une cinquantaine d’élèves coiffeurs et en esthétique. Ce 1er championnat est une façon de stimuler leur imagination.Aude Théolade-Horth, professeur de coiffure du CFA :Après une matinée de travail, les modèles ont défilé. Le jury qui était composé de professionnels de la coiffure et de l’esthétique a eu droit à une explosion de couleurs et la délibération n'a pas été simple.Gaëlle, le modèle de Talya et son équipe a finalement remporté le challenge chez les femmes. Nathan celui de Patrick chez les hommes. La relève de la coiffure guyanaise est assurée.