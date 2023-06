ChatGPT : Révolution ou risque ? Les élèves du lycée Bertène Juminer pèsent le pour et le contre

À l’heure des épreuves du baccalauréat, nous nous sommes rendus au Lycée Bertène Juminer de Saint-Laurent-du-Maroni pour comprendre comment les élèves utilisent l’intelligence artificielle, en particulier ChatGPT*, dans leur préparation aux examens. Les avis sont partagés, tant chez les élèves que chez les enseignants.

Eric Léon •

Jeudi 15 juin, au cœur de l'effervescence des examens, nous avons rencontré des élèves prêts à partager leur expérience avec ChatGPT. Certains ont avoué leur méconnaissance de l'outil, tandis que d'autres le sollicitent de façon occasionnelle, sans pour autant le consacrer spécifiquement à la préparation de leurs épreuves. Quelques élèves ont affirmé l'utiliser pour des matières précises.

Expériences diverses des élèves avec ChatGPT

“Je ne suis pas très au courant, j’en ai entendu parler mais je ne sais pas exactement ce qu’il peut offrir. Pour préparer mes examens, j’ai opté pour le travail en groupe”, confie Shelly-Anne, élève de terminale.

Cette application stimule le cerveau. Je l’utilise de temps en temps, mais je n’ai pas eu besoin de m’en servir pour préparer mes examens. Cependant, pour la philosophie, ChatGPT doit certainement être utile ! ajoute Boris, élève de terminale.

Boris et Shelly-Anne avant l’epreuve de français pour l'examen du bac • ©Eric LÉON

Opinions des enseignants sur l'utilisation de ChatGPT

Au cours de notre traversée des couloirs de l'établissement, deux professeurs ont partagé leurs opinions sur l'utilisation de ChatGPT. L'un d'eux se montre sceptique, jugeant que l'outil facilite trop la tâche aux élèves et ne stimule pas suffisamment l'apprentissage autonome.

À l'autre extrémité du couloir, Karine, professeure de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, déclare : “Pour ma part, j’autorise mes élèves à utiliser ChatGPT en cours pour les aider dans leurs travaux”. Une approche plus favorable et une intégration plus modérée de l'IA dans l'éducation.

Les élèves en place avant le début d'une épreuve • ©Eric LÉON

Les témoignages recueillis au Lycée Bertène Juminer révèlent une variété d'opinions sur l'utilisation de ChatGPT dans l'éducation. Tandis que certains le perçoivent comme un facilitateur pouvant compromettre l'apprentissage autonome, d'autres le voient comme un outil précieux pour compléter les méthodes d'enseignement traditionnelles. Quoi qu'il en soit, l'impact de l'IA sur l'éducation est indéniable et invite à une réflexion approfondie de la part des éducateurs et des élèves.



*ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) est un prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle. Il a été développé par l'entreprise OpenAI.