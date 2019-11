Cinq jeunes en situation de handicap venus de l'Hexagone découvrent la Guyane pour la première fois

Pour ces jeunes, c’est une véritable aventure, loin de leur quotidien et de leurs repères. Cinq jeunes en situation de handicap venus de l’hexagone découvrent la Guyane durant deux semaines.

Découverte du territoire

"Quand on est arrivé, petit à petit on a réussi à ce qu'ils découvrent de nouvelles saveurs. Cela nous permet de renverser les barrières et de faire en sorte qu'ils aient plus confiance en eux".

Pour ces jeunes, c’est une véritable aventure, loin de leur quotidien et de leurs repères. Cinq jeunes en situation de handicap venus de l’hexagone découvrent la Guyane durant deux semaines. La première semaine était consacrée aux sciences, de l’espace en passant par les animaux et insectes de Guyane.Pierre découvre la Guyane en réalité virtuelle, au village des sciences. Avec ces lunettes, il survole le territoire, une expérience étonnante pour ce jeune venu d’un Institut Médico Educatif de Bourgogne. Même voyage virtuel pour Lindsay, pensionnaire d’un IME dans l’Essonne. La Guyane, vue du ciel…Un voyage dépaysant pour cinq jeunes de 16 à 18 ans, souffrant de déficience intellectuelle légère ou moyenne : visite du Centre Spatial, du Zoo de Guyane…bientôt Régina et Camopi. Une expérience valorisante. Un projet soutenu par l’Etablissement Public National Antoine Koening, qui regroupe plusieurs IME dans l’hexagone. Le partenaire guyanais est la Canopée des Sciences.Elodie Moulin éducatrice spécialisée à l’IME d’Auxerre explique :Le projet a été financé notamment par le Programme d’Investissement d’Avenir, des fonds d’Etat…A terme, des jeunes guyanais en situation de handicap devraient aussi partir vers l’hexagone. Ils se sont rendus au village des sciences était organisé avec 23 stands. Plusieurs organismes et institutions ont présenté leurs programmes avec aussi des ateliers sur l’eau et des démonstrations technologiques…Une opération destinée à vulgariser la science auprès du grand public