Cité Cabassou : la direction de la SIGUY veut sensibiliser les habitants à une meilleure utilisation du réseau des eaux usées

Les explications de la direction de la SIGUY après les remontées d'eaux usées de la Cité Cabassou. Des locataires du bâtiment J, à Cayenne, ont été forcés de fuir leurs habitations. Depuis une semaine, des odeurs pestilentielles troublaient en effet leur quotidien et leur tranquillité.

Mélodie Nourry/MCT •



Nettoyage en règle



Sensibilisation aux bonnes pratiques

©guyane 1ère

"Nous avons identifié un dysfonctionnement sur le panier degrilleur au niveau du poste de refoulement, qui a été changé dès mardi. Cela entrainait des arrets de la pompe compte tenu de la quantité de solides retrouvée dans le réseau eaux usées...(...)Les causes et solides retrouvés : graisses, lingettes, vêtements, tampons,serviettes hygiéniques....Une sensibilisation des locataires sur l'utilisation du réseau eaux usées va etre renouvelée. L'objectif est d'intensifier les sensibilisations notamment en lien avec la CACL en pied d'immeubles et par voie d'affichage."

Changement de cadre de vie

Alain Chrétien président de l'Union départementale de la Consommation Logement et Cadre de vie



Un autre réseau d'assainissement

Poste de refoulement de la Cité Cabassou • ©Mélodie Nourry

Des locataires de la cité Cabassou, et plus précisément du bâtiment J, à Cayenne, forcés de fuir leurs habitations. Depuis une semaine, des odeurs pestilentielles troublaient en effet leur quotidien et leur tranquillité. En cause : des remontées d’eaux usées. Elles impactaient les appartements du rez-de-chaussé, l’annexe de la mairie qui se trouve au même niveau mais gênaient aussi les habitants des étages. Au total, l’immeuble compte une dizaine de logements.Armés de tuyaux d’eau, les employés d’une société d’assainissement s’affairent à nettoyer le rez-de-chaussée du bâtiment J de la cité Cabassou. Quelques locataires sont sortis pour observer la scène, partagés entre soulagement et résignation.Parmi eux Cébien. Cela fait plus de 10 ans qu’il habite là et il affirme que le problème est récurrent :Conséquences : les odeurs pestilentielles d’eaux usées et d’excréments lui font vivre un enfer, lui qui a déjà été opéré 3 fois du cœur :, lance-t-il exaspéré avant de rajouter :».De son côté, la SIGUY, premier bailleur social de Guyane, met l'accent sur la bonne utilisation du réseau.Désemparés, les locataires se sont tournés vers l’Union départementale de la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie), présidée par Alain Chrétien Ho-A-Kwie. Cela fait déjà trois fois qu’il intervient auprès d’eux pour la même problématique : «Selon lui, il faudrait que le poste de refoulement en question, qui a été vidangé ce mercredi matin, soit enfoui et non plus à ciel ouvert. En outre, il estime que le bailleur ne devrait plus gérer le réseau des eaux usées de cette cité, comme c’est déjà le cas ailleurs : «indique Alain Chrétien Ho-A-Kwie.