"Depuis fort longtemps, les anciens utilisaient les méthodes traditionnelles, pour préparer les enfants à la rentrée scolaire. On leur donnait donc des purges, des bains tonifiants."

© C.Séraphins George

"J'en ai fait ma vocation auprès des anciens depuis très jeune, j'avais 14 ans. J'ai appris les plantes, à savoir les reconnaître et à pouvoir les utiliser, et donc, à soigner les gens qui en ont besoin."

Le coffret traditionnel bien - être pour la rentrée scolaire

C’est dans ce bel écrin vert à Balata que Marc Montet évolue parmi ses plantes. Investi de sa mission de soin par la nature dès l’adolescence, il en a fait depuis 26 ans une activité à part entière et partage volontiers les fruits de son savoir. lI est à la vice-présidence de l’association Bwa Ara qui a vu le jour il y a un mois. Quoi de mieux du coup pour démarrer qu’un kit de rentrée.Marc Montet se définit comme un naturopathe, guérisseur traditionnel. Il connaît les plantes sur le bout des doigts, leurs vertus mais aussi leur toxicité et dangerosité en fonction des quantités et modes de préparation.Ce pack de rentrée n’est qu’un aspect de ce que propose l’association qui entend initier le grand public au travers d’échanges, d’ateliers, de conférences. Une démarche qui s’inscrit dans l’air du temps où s’intensifie l’intérêt pour les produits naturels.