Collectes de jouets, défis caritatifs, récoltes de dons… Les actions solidaires menées en Guyane pour Noël

J-13 avant Noël. Bientôt, petits et grands Guyanais déballeront leurs cadeaux. Néanmoins, l'année 2021 a été particulièrement difficile à cause de la Covid-19. Pour venir en aide aux familles en difficulté, de nombreuses actions solidaires sont menées afin qu'un maximum de cadeaux soit distribué.

Ludmïa LEWIS •

La période de Noël est toujours l’occasion de faire preuve de générosité. Il s’agit d’un moment de célébration et de partage. Seulement, tout le monde ne peut pas en profiter. Pour les personnes, et particulièrement les enfants, en situation de précarité et/ou malades, cette période peut-être plus difficile.

En Guyane, une personne sur deux, vit sous le seuil de pauvreté. Pour ne rien arranger, le 1er confinement a engendré une augmentation de la précarité, d’après les observations de l’Insee. Cette année encore, les associations et organismes locaux sollicitent la générosité des Guyanais qui peuvent donner.

Kdo ké Lanmou par la Wyh Not Fondation

Pour la 3ème année consécutive, la Wyh Not Fondation organise une collecte de cadeaux. Cette année, les cadeaux collectés seront distribués aux enfants de l’Ouest, à ceux d’Awala Yalimapo et à ceux de l’Institut Médico-Educatif Départemental de Guyane (lMED). Le samedi 18 décembre et le dimanche 19 décembre 2021, les membres de la fondation installeront un stand de collecte à l’entrée du magasin Gifi, à la ZI Collery de Cayenne. Le public pourra confier ses cadeaux neufs ou d’occasion de 10h00 à 19h00.

En 2020, suite à la 2ème édition de Kdo ké Lanmou, la Wyh Not Fondation a annoncé avoir récolté plus de 1000 cadeaux. Ils avaient été distribués aux enfants des villages Taluhen, Twenké, Godololo et Baboun. Les enfants des villages d’Apatou (Anaoela-Ondo, Maïman, La Forestière, New Campoe, Patience) et d’Awala-Yalimapo en avaient également reçus. Une vidéo retraçant l’ensemble du processus (du lancement de l’événement à la distribution des cadeaux) a été diffusée par l’association.

La Croix Rouge collecte des cadeaux

A l’occasion des fêtes de Noël, l’antenne de la Croix-Rouge, située à Cayenne, organise également une collecte de jouets. Les personnes qui souhaitent y participer doivent savoir que ces jouets sont destinés à un public âgé de 1 an à 8 ans. Par ailleurs, l’organisme demande à ce que les jouets d’occasion soient complets et en bon état. Les cadeaux seront à déposer les mercredis de 9h00 à 12h00 le matin et de 15h00 à 17h00 l’après-midi au 64 rue du Lieutenant Becker.

Le défi Cycling Man Yana de Damien Laversanne

Damien Laversanne est un cycliste de la Guyane. Chaque année depuis deux ans, il organise un défi sportif et caritatif afin de récolter des dons destinés à l’achat de cadeaux de Noël pour les enfants. Cette année, il a roulé pendant 24 heures, en faisant le tour de la route des plages, afin de relever son challenge "Cycling Man Yana".

Il l’a réalisé avec succès, accompagné d’autres coureurs. Son parcours a débuté le 11 décembre à 14h00 et s’est achevé le 12 décembre à 14h00. Pendant ce temps, un stand a été tenu à l’entrée de la route des Plages par son équipe. Des cadeaux y ont été déposés. Par ailleurs, une cagnotte est toujours ouverte en ligne.

Les fonds récoltés serviront à offrir des cadeaux de Noël aux enfants malades admis au Centre Hospitalier de Cayenne André Rosemon. L’année dernière, 5000 euros ont été récoltés en faveur des enfants l'hôpital de Saint-Laurent du Maroni et du dispensaire de Maripa-Soula.

L’AggloTour à l’initiative de la CACL

L’aggloTour, lui, s’est clôturé le samedi 11 décembre dernier par un marché aux jeux et aux jouets d’occasion installé au Family Plaza, à Matoury. Pour rappel, cette tournée organisée par la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral s’est arrêtée à Roura, à Cayenne, à Macouria, à Rémire-Montjoly, à Montsinéry-Tonnegrande et à Matoury. Elle avait commencé le 20 novembre 2021.

Cette année, 106 cadeaux ont été récoltés à Roura, 127 ont été donnés à Cayenne et les Macouriens ont offert 302 cadeaux. A Matoury, durant le marché aux jeux et aux jouets, un record de dons a été atteint. "L’école Anne-Marie Javouhey a offert 260 jouets en faveur des associations partenaires", a annoncé la CACL sur Facebook. L’année dernière, 800 jouets ont été collectés grâce à cette opération.