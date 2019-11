Commémoration des 70 ans de Saint-Laurent : l'histoire de la ville omniprésente.

Cérémonie officielle des 70 ans à la mairie de Saint Laurent du Maroni. Discours, remise de médailles aux personnes nées en 1949, témoignages, signature de convention et inauguration des sculptures des 70 ans ont marqué la cérémonie.

Yves Robin/MCT •



Une commémoration en musique

« L’histoire de Saint-Laurent, c’est l’histoire de la fin du bagne, c’est le premier hôpital, la vie des des maires qui se sont battus pour que Saint Laurent soit la locomotive de l’ouest. »

« C’est une histoire plurielle, complexe qui part de la résistance amérindienne, de la colonisation, de l’esclavage, des accords conclus avec le Surinam et enfin le bagne. »



Inauguration

Cérémonie officielle des 70 ans à la mairie de Saint Laurent du Maroni. Discours, remise de médailles aux personnes nées en 1949, témoignages, signature de convention et inauguration des sculptures des 70 ans ont marqué la cérémonie.Les élèves de l’école de musique de Saint-Laurent étaient à l’honneur. Ils ont lancé la cérémonie d’ouverture des 70 ans de la commune. Chaque personnalité invitée a rappelé ce devoir de mémoire et de transmission envers la population de Saint Laurent et de la Guyane. 70 ans c’est aussi la réalité du bagne, le décret du 9 novembre 1949 en effet met fin à une désignation des conseillers municipaux par l’administration pénitentiaire.Marc Del Grande préfet de Guyane :Rodolphe Alexandre président de la Collectivité territoriale de Guyane :Autre temps fort de ces 70 ans, l’inauguration de la place de la mairie de 7 piliers en bois qui symbolisent la richesse de la Guyane. Ces monuments ont été entièrement fabriqués par le service technique de la mairie et des artisans locaux. La mairie de Saint-Laurent a également signé la convention SPLANG. De plus, les citoyens nés en 1949 à Saint-Laurent ont reçu la médaille des 70 ans. Une commémoration qui s’est terminée par une soirée culturelle.