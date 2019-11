Une conférence sur les femmes artistes

Le cycle de conférences « Sociétés cultures et politiques » a commencé à l’université de Guyane. La thématique de la soirée, les femmes artistes, vues par un homme scientifique, anthropologue juridique Norbert Rouland et une femme artiste Roseman Robinot.

Vanessa Porphyre/A.Parnasse/P.N •

"Dans l'histoire de la peinture, mais là, il s'agit de l'Italie, une artiste peintre qui a d'ailleurs été prise comme porte drapeau, des mouvements féministes nord américain, c'est Artemisia Gentileschi, qui vivait au début du 17ém siècle, et qui effectivement a fait des oeuvres qui sortaient complètement du cadre commun, que l'on attribuait aux femmes."

"C'est déjà un engagement que de se mettre à peindre, quand on est femme à coté d'hommes, quand on est mère de famille, quand on a une profession, il faut se battre, il faut y croire, il faut donner un sens à sa vie."

Dans le cadre du cycle de conférences

Dans cet amphithéâtre, Norbert Rouland nous fait pénétrer dans le domaine de l’art avec un regard particulier, celui du juriste. Il dresse un constat édifiant. Si depuis toujours les femmes ont participé à la vie artistique, en 1817, elles n’ont toujours pas accès à l’école des beaux arts de Paris. Le statut juridique de la femme de l’époque se répercute directement sur leur possibilité de vivre de leur art, et d’être des artistes à part entière, même s’il y a toujours des précurseurs.Roseman robinot, poursuit la conférence avec son témoignage. Cette artiste,devenue peintre après un choc émotionnel devant une œuvre de Picasso à New- York.Cette conférence, consacrée aux femmes artistes, rentre dans un cadre bien précis. Une exposition sur les femmes et une conférence sur la condition de la femme artiste, de l’époque médiévale à nos jours. Car la splendeur de l’art, ne saurait occulter le dur combat des femmes, pour leur reconnaissance.