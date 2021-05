Confinement : des établissements scolaires fermés, les crèches ouvertes à l'exception des structures municipales

Fermeture aujourd'hui de la plupart des établissements scolaires de toute l’Académie. La décision des maires de Guyane et de la CTG prise en début de semaine a nécessité des mises au point. Les crèches elles, en principe, restent ouvertes, mais pas toutes.

Fermeture des établissements scolaires de toute l’Académie mais pas pour tout le monde. La décision des maires de Guyane et de la CTG a été prise en début de semaine et a nécessité depuis des mises au point notamment sur les conditions d’accueil des élèves en préparation d’accueil, ceux qui, dans un premier temps, pourront toujours se rendre en classe. La CACL informe que ces élèves uniquement pourront bénéficier du transport scolaire jusqu’au 28 mai. Les crèches elles, en principe, restent ouvertes, mais pas toutes. A Cayenne, les structures municipales sont portes closes. La crèche municipale « La colline aux 1000 fées », le jardin d’enfants, et le relais d’assistantes maternelles de la ville de Cayenne, fermés jusqu’au 28 mai inclus.

La colline aux 1000 fées fermée

Les « tout-petits »de la crèche municipale de Cayenne resteront à la maison. « La colline aux 1000 fées» est fermée. Plus de 120 enfants sont concernés. Les parents sont résignés, ils devront trouver une alternative de garde. Dominique papa d’Ilan, pour lui, estime que « l’essentiel est de pouvoir couper l’hémorragie. Je me mettrai sûrement en chômage partiel, car il me reste très peu de congés ».

Suite logique

Cette fermeture est la suite logique, de la décision prise, lors du dernier Comité scientifique territorial, de la CTG (collectivité territoriale de Guyane), en présence de l’Association des maires de Guyane, concernant la fermeture des établissements scolaires. Un problème déjà évoqué depuis la semaine dernière par la directrice de cette structure dédiée à la petite enfance à Cayenne, Gisèle Imfeld. « Nous avons déjà alerté les parents via un réseau social commun de la possible fermeture de la structure ».

Les jours de fermeture seront déduits de leur prochaine facture. Les structures concernées sont : « La colline aux 1000 fées », le jardin d’enfants « Les petits géants », le relais « Bois cathédrale ». La majorité des crèches en Guyane sont des structures privées, qui pour l’instant resteront ouvertes.

Les établissements scolaires sont donc fermés. Rentrée le 24 mai pour les élèves candidats aux examens du second degré. Les autres devraient reprendre le 31 mai prochain.