Contrôles approfondis à l'aéroport Félix Eboué : bien des désagréments pour les passagers

Les contrôles sont très pointus, à l’aéroport Félix Eboué depuis le mois d'octobre mais des passagers qui n’ont rien à se reprocher et qui ont subi des dommages collatéraux expriment leur incompréhension telle Kenice Lawson, professeur d'anglais :

"Je ne sais pas pourquoi et sur quels critères j'ai été retenue ... mise de côté, palpée et ramenée avec un groupe de cinq personnes à la PAF. A la fin de toute cette histoire, il était 17h et trop tard pour prendre mon avion..."