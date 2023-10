Coopération militaire Franco-Surinamaise: des fusils FAMAS inutilisés donnés à l’armée du Surinam par la France.

Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage clandestin et la pêche illégale l’armée française a cédé gratuitement des équipements au Surinam. Valeur : un million d’euros.

Marie-Claude Thébia •

Fusil FAMAS • ©France Bleu

Le FAMAS a été longtemps le fusil d'assaut emblématique de l'armée française. Désormais, il sera porté par les militaires surinamais. Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage clandestin et la pêche illégale, l’armée du Suriname a hérité du fameux FAMAS, Depuis 2021, cette coopération s’inscrit dans le cadre du "dialogue stratégique du bouclier des Guyanes", une initiative lancée par la France et dont font partie, outre le Suriname, le Guyana et le Brésil.

Une visite au sommet

Visite au Surinam de Marc le Bouil commandant supérieur des Forces armées en Guyane • ©L.JOLY/Ambassade de France

Invité par les forces surinamaises à Paramaribo, les 14 et 15 septembre derniers, le général Marc Le Bouil, le commandant des Forces armées en Guyane [FAG], a pu rencontrer ses homologues surinamais : "la France a livré divers matériels militaires pour une valeur d'un million d'euros aux forces armées surinamaises en présence des autorités civiles et militaires des deux pays, dont l'ambassadeur de France, Nicolas de Lacoste. Plus de 55 m3 de matériels [essentiellement des fusils FAMAS et leurs munitions] ont été acheminés à Paramaribo par les Forces armées en Guyane", a fait savoir l'ambassade de France au Suriname, via un communiqué diffusé le 19 septembre.

Lutte contre l'orpaillage illégal

Visite au Surinam de Marc le Bouil commandant supérieur des Forces armées en Guyane • ©Ambassade de France au Surinam

Actuellement, les soldats du Surinam sont équipés essentiellement de fusils d'assaut AK-47 Kalachnikov et FN FAL datant des années 1950. L'armée française a progressivement cessé d’utiliser le FAMAS à partir de 2017 en le remplaçant par le HK-416F allemand."Cette cession de matériels militaires à titre gratuit est la plus importante jamais réalisée avec un partenaire du plateau des Guyanes", explique l'ambassade de France au Surinam.