Coronavirus : la bénédiction de l'évêque de Guyane, Emmanuel Lafont, un message d'espérance face à la crise sanitaire

Les rassemblements dans les lieux de culte ne sont pas autorisés. Ce 14 juin, l'évêque Emmanuel Lafont s'est rendu au Fort Cépérou à Cayenne pour un office religieux un peu spécial, en plein air. Il a adressé une bénédiction à la Guyane frappée de plein fouet par la crise covid.

Thierry Merlin/Gaël Ho A Sim/ Catherine Lama •

... Bénis toutes celles et tous ceux qui sont marqués par cette pandémie, qui sont paniqués à l'idée à l'idée d'être touchés par le virus...

L'évêque de Guyane, Emmanuel Lafont fait sa bénédiction de protection au Fort Cépérou à Cayenne • ©Thierry Merlin

... Il est important de se recueillir et de réfléchir à ce qui est essentiel dans ce contexte de crise et pour nous la parole de Dieu, sa présence sont quelque chose d'excessivement important...

Emmanuel Lafont, évêque de Guyane • ©Gaël Ho A SIm

... Nous nous sommes confinés avant que cela soit nécessaire pour nous et nous nous sommes déconfinés avant que ce soit urgent pour nous...

Un dimanche et pas de messe à l'église. Elles sont fermées pour cause de crise Covid-19. C'est donc sur le site du Fort Cépérou qui domine la ville de Cayenne que l'évêque Emmanuel Lafont a décidé de faire sa prière de confiance. Un message d'espérance du prélat à l'adresse des habitants de Guyane et de la communauté chrétienne très inquiète :Un constat que fait Mgr Lafont en soulignant la position géographique de la Guyane, en Amérique du Sud ou flambe la pandémie et entourée de deux pays le Brésil et le Surinam. Dans ce dernier, la crise semblait maîtrisée et l'on apprend que le virus circule bel et bien et qu'il y a des morts.Cette bénédiction est inspirée d'une tradition au temps où la peste faisait des ravages.