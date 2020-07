Coronavirus : les trois hôpitaux de Guyane déclenchent le plan blanc pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

Les trois centres hospitaliers de Guyane déclenchent le plan blanc conjointement. Il s'agit de l'ultime étape du plan de riposte mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ce plan permet de mobiliser un maximum de moyens pour faire face à l'afflux des patients.

Marie-Claude Thébia •

C'est par un post sur FB, qu'a été rendue publique la décision des directions des hôpitaux de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent de déclencher le plan blanc, ultime étape du plan de riposte mis en place depuis le début de la crise sanitaire. Pour les directions du Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, du Centre hospitalier de l'Ouest Guyanais et du Centre hospitalier de Kourou, il s'agit d'unir et de renforcer les moyens pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment à un afflux important de patients.

Le plan blanc est un dispositif de crise activé par le directeur de l’établissement, il permet à l’hôpital dans le besoin "de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d’afflux de patients, ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle", en accord avec l’Agence régionale de santé.

Médecins, personnel technique et administratif… Tous les professionnels qui travaillent dans l’établissement de santé sont concernés et seront mobilisés. Pour l'heure, les mesures (mobilisation des équipes, cellule de veille, etc) de ce plan blanc actionné à 17h ce samedi ne sont pas encore publiques. Elles devraient l'être dans les prochaines heures.

Une chose est sûre, le déclenchement de ce plan blanc marque un nouveau tournant dans la lutte contre la pandémie.