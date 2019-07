Correctionnelle : l’affaire de l’évacuation du squat, 53 rue Mme Payé, renvoyée au 19 novembre prochain.

Ils étaient 5 Grands Frères dont José ACHILLE, le président de l’association, a être convoqués devant le tribunal correctionnel ce mardi matin. Mais à la demande des avocats l’audience a été renvoyée à la fin novembre 2019. Les défenseurs ont argumenté de difficultés d’accès aux dossiers, de problèmes d’organisation liés à la fermeture du Tribunal de Grande Instance. Par ailleurs les avocats ont aussi demandé la citation à l’audience du procureur de l’époque, Eric VAILLANT et de la maire de Cayenne M-L. PHINERA-HORTH, afin qu’ils apportent aux débats des éléments de contexte. Les Grands Frères, sont poursuivis pour : menace, voie de fait pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation, dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion et violence sans incapacité pour la victime. Ils encourent jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.