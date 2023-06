Crous : le sénateur Georges Patient demande au gouvernement la création d'une antenne de plein exercice en Guyane

Le sénateur George Patient plaide pour la création d’un Crous en Guyane. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires est implanté en Guadeloupe. Il existe en Guyane une antenne locale dépendant des Antilles, or les effectifs étudiants depuis dix ans ont doublé.

Lors des questions au gouvernement ce jeudi, le sénateur George Patient a affirmé la nécessité de créer un Crous, (Centre régional des œuvres sociales) en Guyane afin de mieux prendre en charge et d’accompagner les étudiants du territoire. La Guyane ne dispose pas d’un Crous dédié.

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane est l’opérateur de l’Etat pour la vie étudiante. Il a été créé le 11 décembre 1974 par décret ministériel et est le premier Crous insulaire. Son siège se situe à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Il est au service des étudiants : Bourses, logement, restauration, accompagnement social, accès à la culture, etc.

L’antenne guyanaise dépend des Antilles, or les effectifs d'étudiants guyanais ont doublé en dix ans. Aujourd’hui ils sont près de 6 000.

Georges Patient sénateur de la Guyane La demande est unanime, alors que la Guyane n'est représentée qu'un an sur trois dans la gouvernance en Guadeloupe, et n'a qu'un seul des sept représentants étudiants. Avec un PIB par habitant de 16 000 euros, contre 25 000 euros pour les Antilles, et 53 % d'étudiants précaires, il y a une plus grande demande d'aides, avec 2 000 étudiants boursiers, dont 80 % à l'échelon 7. Seul un Crous, à l'instar de celui créé en 1977 pour la Corse alors qu'elle compte moins d'étudiants, assurera le suivi approprié. Ne manque que le feu vert du Gouvernement. Georges Patient Sénateur de Guyane

Des mesures

Le ministre délégué chargé de la ville et du logement a répondu au nom du gouvernement. La création d’une telle structure autonome n’est pas à l’ordre du jour, selon Olivier Klein qui est revenu sur les mesures mises en place pour aider les étudiants guyanais.

Nous voulons allouer plus de moyens aux étudiants guyanais, mais le coût d'une nouvelle structure ne serait pas corrélé à une évolution positive pour les usagers. Le service social bénéfice d'une seconde assistante sociale, et la Guyane a déjà un centre local des oeuvres universitaires et scolaires (Clous) dont le directeur dispose d'une délégation de signature pour les aides d'urgence. De plus, chaque semaine, la commission d'aide ponctuelle alloue des aides aux étudiants en difficulté. Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement.

Les Crous sont des établissements publics placés sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Ils existent depuis 1955 dans l’hexagone. La création du Crous en Guyane attendra.