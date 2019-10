Une délégation de lycéens de Mana reçue par le Recteur

Education : une rencontre entre le recteur et les lycéens de Mana inquiets depuis le départ de leur proviseur nommé à Cayenne

Une délégation de 6 élèves du lycée Léopold Elfort de Mana a rencontré le Recteur de l’académie de la Guyane, Alain Ayong Le Kama le 16 octobre.Le départ prématuré de leur proviseur, Jacques Demarolles vers le lycée Felix Eboué de Cayenne, il y a deux semaines était le principal sujet de cette rencontre. Le recteur leur a expliqué les raisons de son choix.Une réunion qui avait aussi pour but d’éclaircir la situation des lycéens car ils craignent une baisse de la qualité d’enseignements et d’encadrements dans leur établissement.A l'issue de cet entretien, les élèves ont semblé rassurés sur le fait de ne pas être négligés et sont repartis confiants.Leurs réactions recueillies par Vanessa Porphyre