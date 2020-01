Une délégation de sénateurs de la République en Marche en visite sur le territoire

Une délégation de sénateurs de la République en Marche est en Guyane en ce moment. Arrivée hier à l’invitation des sénateurs de Guyane Antoine Karam et Georges Patient elle sera sur le terrain pendant 4 jours afin de mieux appréhender les problèmes et les atouts locaux

Jean-Gilles Assard/P.N •

"moi je trouve ça impressionnant de technologie, de méthode et quelque part aussi avec des choses hyper simples."

"nous voulons à travers la venue des sénateurs, montrer toutes les potentialités du territoire et elles sont énormes et elles ne se trouvent pas seulement à Kourou et à Cayenne, mais dans toute la Guyane, dans l'Ouset et dans l'Est."

"il y a eu un grand texte sur le recyclage, l'utilisation du plastique et nous allons voir ici en Guyane, la façon dont sont gérés les déchets, avec des difficultés locales très particulières, sur ce sujet des déchets, et c'est important de pouvoir voir comment cela se passe sur le terrain."

Ils sont 7 venus de Paris mais aussi de province et même de Mayotte. Une délégation de sénateurs en visite sur le territoire et déjà émerveillée par Ariane.Ils sont tous de la République en Marche. C’est leur 1er voyage en Guyane. Georges Patient et Antoine Karam par ce biais veulent exposer de visu les atouts de notre territoire.Pendant 4 jours, la délégation ira non seulement à la rencontre des maires pour parler finance. Il sera question avec la CTG de l’aménagement du territoire. Elle ira même sur une mine d’or. Reste à savoir ce qui ressortira de tout cela de retour à Paris Julien Bergeton sénateur de Paris nous en donne un exemple.Les sénateurs sillonneront la Guyane d’ouest en est et ce jusqu’à vendredi. En espérant que la réalité du terrain pèse sur les futures décisions du sénat dans les mois à venir.