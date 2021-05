Demandes d'asile : réunion de crise - Rodolphe Alexandre, les parlementaires Lénaïck Adam et Georges Patient rencontrent le préfet

Réunion de crise ce matin à la préfecture de Guyane, Rodolphe Alexandre, et les parlementaires Lénaïck Adam et Georges Patient ont rencontré le préfet pour faire le point sur l’arrivée en Guyane de centaines de ressortissants haïtiens venus du Suriname.

Confirmation officielle

La crise migratoire au centre des débats à la préfecture, Rodolphe Alexandre le président de la collectivité territoriale de Guyane, le député Lénaïck Adam et le sénateur Georges Patient rencontraient le préfet de région Thierry Queffelec. Il s’agissait d'avoir la confirmation officielle de l’arrivée en Guyane, illégalement, de centaines de ressortissants haïtiens. Des réfugiés venus en Guyane via le Surinam, transportés par des charters. Ce qui n’était à la base qu’une rumeur, est aujourd’hui une réalité.

Droit d'asile

Ils sont plus d’une centaine à avoir obtenu les laissez-passer nécessaires pour franchir le poste de contrôle d’Iracoubo. Le but est de se rendre à Cayenne, effectuer une demande officielle du droit d’asile. En deux semaines, 143 ressortissants ont demandé un laissez-passer. Ils sont près de 600 dont des dizaines d'enfants à avoir quitté Haïti, pour le Suriname par charters touristiques. Une crise migratoire qui frappe par son ampleur et sa soudaineté. Les élus de Guyane s’interrogent.

Nous avons fait part au Préfet de notre mécontentement notamment concernant les arrivées récentes de demandeurs d'asile parvenus clandestinement sur notre territoire. La situation est intolérable. On ne peut pas faire de la Guyane le centre de la misère du monde. Ces arrivées sont le fruit d'une corruption manifeste et de trafics de personnes organisés aux plus niveaux ! Par ailleurs, il est d’autant plus révoltant de constater les dispositions prises en ce moment à l'encontre de nos compatriotes qui voyagent de la Guyane vers l’Hexagone lorsqu’en parallèle ces nouveaux arrivants obtiennent des laissez-passer aussi aisément et sans test PCR de moins de 36h ! Rodolphe Alexandre, président de la Collectivité Territoriale de Guyane

Les élus vont écrire une lettre commune au ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ils souhaitent que l’ambassadeur d’Haïti en France soit reçu. D'autres actions diplomatiques seront entreprises. Le droit d'asile est inscrit dans le droit constitutionnel, "devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays". C’était la première réunion officielle sur le sujet, il y en aura d’autres.