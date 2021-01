Depuis le 1er janvier s'applique le marquage des vélos, une mesure pour lutter contre les vols

Désormais lorsque vous achèterez un vélo dans un magasin ou en ligne, il devra porté un numéro gravé sur le cadre et être déclaré dans le fichier unique des cycles identifiés. Un dispositif qui doit permettre de lutter contre le vol et la revente illicite des vélos.

Guyane la 1ère/CL •

A chaque nouvelle année son lot de changements. Illustration avec les vélos neufs qui doivent désormais porté un numéro "d'immatriculation". C'était une idée de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) qui utilise ce système depuis 2004.

Il s'agit juste d'un étiquette avec un code appliquée par gravage sur le cadre de la bicyclette. Ce numéro sera consigné dans le fichier national des propriétaires de cycles. Il n'implique pas au propriétaire d'avoir une carte grise comme pour un véhicule.

Toutefois ce dispositif permettra de lutter contre le vol surtout des vélos neufs et de faciliter la restitution des vélos retrouvés.

Article L1271-2 Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 – art. 53 (V). Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.

Le reportage de Anthony Hilaire et Martial Gritte