Dernière visite ministérielle de l’année en Guyane avec Sarah El Haïry, la secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et du Service National Universel

Sarah El Haïry, la secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et du Service National Universel arrive ce jeudi sur le territoire pour une visite de quatre jours. Il sera surtout question d’insertion des jeunes guyanais via le service civique, ou encore le SNU, le Service National Universel.

Catherine Lama •

La Guyane a été le territoire d’expérimentation du SNU, le Service National Universel, en 2019 : deux semaines de cohésion autour de la citoyenneté pour les 15-17 ans, suivi d’une mission d’intérêt général. Cette année-là, la Guyane avait accueilli des volontaires venus d’autres territoires, et les guyanais étaient partis vers l’hexagone. Après une pause due à la Covid, en juin et juillet dernier, 170 jeunes guyanais se sont retrouvés au lycée de Matiti.

Un dispositif qui s'élargit

L’an prochain, le nombre de places ne sera plus limité, tous les volontaires devraient être accueillis, en France et outre-mer. Sarah El Haïry, la secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et du SNU, suit ce dispositif. Elle sera en Guyane à partir de ce jour pour promouvoir ce dispositif mais aussi le Service civique, formule adoptée par 800 jeunes guyanais cette année. Vendredi, des rencontres sont prévues à Cayenne et Rémire-Montjoly sur ce thème.

Une valorisation des Forces Armées de Guyane

Autre volet de ce déplacement : la valorisation des forces armées, avec une visite de la base navale de Dégrad des cannes samedi, une présentation Harpie à Stoupan, puis un réveillon de nouvel an au poste de contrôle de l’orpaillage clandestin de Saut Maman Valentin, sur la Mana.

Dimanche, la secrétaire d’Etat sera au quartier de la légion étrangère, à Kourou, puis à la base aérienne à Matoury.