💡 Des CM1 de l'école Eugène Honorien remportent un prix pour leur clip vidéo sur l'économie d'énergie

Ils sont les adultes de demain et sont déjà sensibilisés à la question de l'éco-citoyenneté. 26 élèves de l'école Eugène Honorien, à Rémire-Montjoly, ont remporté le prix national du programme "Watty à l'école" dans la catégorie vidéo. Ils ont été récompensés ce 30 mai 2023. Leur rap, dans lequel ils évoquent l'économie d'énergie, a fait sensation.

Ludm√Įa Lewis •

Ce mardi 30 mai, des √©l√®ves de CM1 de l'√©cole Eug√®ne Honorien (R√©mire Montjoly) ont √©t√© r√©compens√©s pour leur participation au concours √©cocitoyen "Watty √† l'√©cole", de la soci√©t√© Eco CO2. Ce dispositif de sensibilisation √† la transition √©cologique propose un concours national d‚Äôexpression artistique aux classes participantes. C‚Äôest un programme labellis√© par le Minist√®re de la Transition √Čcologique et Solidaire, dans le cadre des certificats d‚Äô√©conomie d‚Äô√©nergie.

Le prix Watty Ecole pr√©sent√© par les √©l√®ves de CM1 ‚ÄĘ ©Ludm√Įa LEWIS

"Ce sont eux qui ont trouvé les paroles"

"√Ä l'occasion des 10 ans de ce programme, on nous a propos√© de faire une restitution. Les √©l√®ves ont d√©cid√© de pr√©senter un rap, que nous avons √©crit en classe. Ce sont eux qui ont trouv√© les paroles. Moi, j'ai trouv√© une instrumentale et on les a enregistr√©s avec nos petits moyens : un t√©l√©phone. Ils ont √©t√© tr√®s professionnels. On a eu besoin de trois prises de son, puis on a fait la vid√©o dans la cour, en playback [...] Ce sont les √©l√®ves qui ont vraiment apport√© cette vivacit√©, cette spontan√©it√©." Emmanuel BAUD, enseignent de CM1 √† l'√©cole Eug√®ne Honorieu ‚ÄĘ ©Ludm√Įa LEWIS Emmanuel BAUD, l'enseignant de la classe laur√©ate

Les 26 élèves de CM1 de l'enseignant Emmanuel Baud ont remporté le prix national dans la catégorie vidéo. C’est la première fois qu’une réalisation guyanaise est lauréate au niveau national. Il y avait plus de 1 300 participants. La vidéo gagnante à découvrir ici :

La r√©compense ? Une bande dessin√©e attribu√©e √† chaque √©l√®ve, par la soci√©t√© Eco CO2. Ce mardi apr√®s-midi, ils ont √©galement eu droit √† un go√Ľter pour f√™ter la bonne nouvelle.

Remise du cadeau aux √©l√®ves de CM1 pour le concours Watty ‚ÄĘ ©Ludm√Įa LEWIS

Trois séances d'éducation au développement durable

Le programme "Watty à l'école" est avant-tout constitué d'ateliers faits auprès des élèves du CE2 au CM2. En Guyane, ils sont animés par deux associations financées par EDF depuis 2019. Il s'agit de l'association Aquaa pour les écoliers du littoral et de Mama Bobi pour les communes de l'intérieur.

Participation des √©l√®ves aux questions de l'animateur ‚ÄĘ ©Ludm√Įa LEWIS

Thibaud Terme, animateur et coordinateur du programme Watty chez Aquaa, a animé trois séances pour cette classe lauréate. Cela passe par des démonstrations et des explications théoriques... qui ont été bien comprises par Salomé, Clotilde et Louenn.

Salom√©, Clotilde et Louenn (√©l√®ves de CM1 de l'√©cole Eug√®ne Honorien) expliquent ce qu'ils ont retenu du programme Watty. ‚ÄĘ ©Ludm√Įa LEWIS

C'est pas de l'√©ducation environnement, c'est un peu diff√©rent. C'est vraiment de l'√©ducation au d√©veloppement durable. Cela consiste √† expliquer aux enfants, par exemple, ce qu'est l'√©nergie, comment l'√©conomiser, pourquoi c'est un bon geste pour la plan√®te d'√©conomiser l'√©nergie... Thibaud TERME, animateur et coordinateur du programme Watty √† l'association Aquaa Thibaut Terme, animateur assiation Aquaa ‚ÄĘ ©Ludm√Įa LEWIS

Les √©l√®ves de cette classe de CM1, tr√®s enjou√©s, ont assist√© √† leur derni√®re s√©ance ce mardi apr√®s-midi. L'exercie du jour : fabriquer des maisons √©co-responsables. De quoi bat√ģr les adultes √©cocitoyens de demain.