Le désespoir d’un présumé dissident cubain exilé en Guyane

Une demande d'asile politique



Pas assez de preuves de persécution



Comme un apatride



Une infinie tristesse

Reconnu comme opposant cubain par les Etats-Unis dans les années 90,se dit persécuté dans son pays. Arrivé en Guyane en 2015, il a vu sa demande d’asile rejetée, faute de preuves récentes de persécutions. Cuba refusant son retour au pays, il se retrouve sans statut à Cayenne, dans la situation d’un apatride.Une errance sans fin… En 2015,quitte Cuba pour la Guyane. Militant d’une association de défense des droits de l’homme, il dit avoir été persécuté dans son pays.», indique cet homme de 50 ans, qui gagnait sa vie comme réparateur d’appareils électroniques à la Havane.», précise t-il.Asile refusé par la France :apparait sur des listes officielles d’opposants cubains élaborées par les Etats Unis dans les années 90, mais les autorités françaises pointent le manque de preuves récentes de persécutions., expliquedéplore t-il.La famille d– sa femme et sa fille - est restée à Cuba. L’an dernier, il tente un retour au pays, sous l’égide de l’Office Français de l’Immigration et de l’intégration (OFII). Mais lors de l’escale à l’aéroport de Saint Domingue, en République Dominicaine, impossible de prendre l’avion pour Cuba :, se souvientRapatrié en Guyane par l’OFII,a demandé un réexamen de sa demande d’asile. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande de réexamen. Sans ressource, il vit dans une grande précarité à Cayenne, avec de temps en temps quelques jobs de réparation d’appareils électroniques. Dernier espoir : un ultime recours déposé devant la Cour Nationale du Droit d’Asile. .», confesse, au bord des larmes.