Direct. Tour de France de l'EMI - Débat sur l'information de service public

Dans le cadre du Tour de France de l'EMI (Éducation aux médias et à l’information), suivez en direct la conférence-débat sur l'information de service public à l'amphithéâtre de la Maison des Cultures et des Mémoires.

Christophe Parfait •

Depuis le mois d’octobre dernier, France Télévisions a relancé le Tour de France de l’EMI (Éducation aux médias et à l’information) et de la citoyenneté. Son objectif est d’accompagner les enseignants dans la lutte contre la désinformation et l’éducation au décryptage des images. Il prend la forme d’une « tournée des académies », qui se déroule tout au long de l’année, au cours de laquelle les membres de la rédaction de l’information de France Télévisions rencontrent des enseignants, des élèves et des parents d’élèves. L’opération est menée en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information). Ces interventions entrent dans le cadre des plans académiques de formation des enseignants et leur permettent ainsi de transmettre aux élèves toutes les clés de compréhension des médias, afin de développer leur esprit critique. Tout au long de l’année 2023, France Télévisions poursuit le déploiement de ce dispositif. Après les académies d’Amiens, de Rennes, de Marseille, et la région parisienne, place à l’Outre-mer avec l’académie de Guyane du 23 au 25 mai.