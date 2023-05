Disparition de l’adjudant et chef coutumier Guy Barcarel : le ministre des armées Sébastien Lecornu a participé à l’hommage rendu à Camopi ce lundi 15 mai

Sous-officier au sein du 3ème Régiment Étranger d’Infanterie (REI), l’adjudant Guy Barcarel a trouvé la mort le 7 mai dernier lors d’une opération de lutte contre l’orpaillage illégal. Ce lundi 15 mai, un hommage lui a été rendu au sein du village de Camopi dont il était également le chef coutumier. Une cérémonie d’obsèques à laquelle a assisté le ministre des armées Sébastien Lecornu.

M.Nourry / Guillaume Perrot / Karl Constable •

Ils étaient nombreux ce lundi 15 mai à venir rendre un dernier hommage à Guy Barcarel, chef coutumier Teko du village de Camopi et par ailleurs sous-officier au sein du 3ème Régiment Étranger d’Infanterie (REI).

Ce dernier a perdu la vie le dimanche 7 mai dans le cadre d’une opération de lutte contre l’orpaillage illégal réalisée de nuit. Il était alors aux commandes d’une pirogue dans laquelle se trouvaient des gendarmes mais aussi des militaires des Forces Armées de Guyane, en patrouille au niveau de la crique Jalbot à Camopi.

Après avoir repéré et pris en chasse des garimpeiros installés à bord d'une embarcation équipée d’un puissant moteur, la pirogue des militaires a percuté un tronc d’arbre flottant, puis a chaviré. Ses occupants ont été éjectés.

Dans l’accident, un gendarme a été légèrement blessé. Guy Barcarel a quant à lui été porté disparu jusqu’à ce que son corps sans vie soit retrouvé trois jours plus tard, le lundi 10 mai, vers 8h du matin dans le fleuve Oyapock, près de Camopi.

Une cérémonie entre coutume amérindienne et hommage républicain

Prise en charge par des militaires, sa dépouille a été autopsiée à Cayenne. Elle a été remise à sa famille ce lundi 15 mai au matin. Le cercueil a ensuite été exposé dans le hall sportif du village.

Ses enfants, sa femme et le reste de sa famille proche ont pu venir s’y recueillir quelques instants.

Un hommage traditionnel, quelque peu modifié en raison du protocole militaire, lui a été rendu par les habitants de Camopi et du Haut Oyapock avant le début de la cérémonie officielle à 11h.

Le cercueil de Guy Barcarel a été exposé dans le hall sportif du village de Camopi • ©Karl Constable





L’hommage militaire a été fait sur la place centrale du bourg, près du monument aux morts, en présence d’une vingtaine de militaires du 3ème REI, mais aussi des officiels parmi lesquels le ministre des armées Sébastien Lecornu, le chef de corps le colonel Jean Pierre Royet, le commandant des Forces Armées de Guyane le général Buisson, un représentant du préfet ainsi que le sous-préfet de Saint Georges. Les quatre parlementaires, le président de la CTG et des représentants des autorités coutumières ont également fait le déplacement.





Au premier rang de la tribune officielle, la famille avec en tête l'épouse de l'adjudant-chef Barcarel • ©Karl Constable



Un militaire et chef coutumier expérimenté

Très engagé dans la lutte contre l’orpaillage illégal, l’adjudant Guy Barcarel faisait partie du 3ème REI depuis janvier 2016.

Administrateur du Parc Amazonien à sa création, le chef coutumier et par ailleurs chef piroguier, était un véritable passionné de la forêt et des fleuves. Sa parfaite connaissance de ces milieux parfois hostiles avait fait de lui un expert et ses compétences étaient largement reconnues.

Lors de la cérémonie officielle, le ministre des armées Sébastien Lecornu lui a conféré le grade d’adjudant-chef à titre posthume.

A 45 ans, Guy Barcarel était marié et père de six enfants.