La DJ Academix au coeur des quartiers populaires

Ils ont entre 14 et 18 ans et le temps d’un après-midi sont devenus de DJ. Quatre jeunes de la Cité Concorde à Matoury ont pu bénéficier gracieusement jeudi dernier d’une initiation au métier de DJ.



Lindy Nedan •

J’ai voulu découvrir le métier parce que je n’avais jamais pratiqué. Quand on voit les dj mixer on n’imagine pas tout le travail qu’il y a derrière. Il faut apprendre plein de choses, avoir une bonne culture générale Hadassah, 15 ans

©Lindy nédan

Être DJ c’est un métier. C’est bien d’apprendre chez soi à mixer mais avoir de bonnes bases c’est mieux. Connaître les différents genres musicaux mais aussi l’évolution des logiciels et du matériel qui accompagnent le DJ. DJ Will

Reportage radio DJ Academix

Comprendre les rouages du mixage et s’initier au métier de DJ pendant les vacances c’est désormais possible grâce à la fondation Dj Academix qui s’associe avec le DSU de la commune.Le challenge des membres de cette association, illuminer les vacances de la jeunesse guyanaise par le biais d’une table de mixage et le succès est au rendez-vous.Ingrid 14 ans, Hadassah 15 ans, Alex 14 ans et John-Cléberd ont pu le temps d’un après-midi se mettre dans la peau dans un DJ. Ce stage d’initiation à la table de mixage se relève plus complexe que prévu :Même-si ces quatre jeunes ont apprécié cette initiation, ils sont sûrs de ne pas en faire leur métier, le challenge s’annonce plus difficile que prévu et ils prèferent que cela reste une passion. Il faut dire que la culture musicale est indispensable. De plus, il faut en permanence se mettre à jour vis-à-vis des innovations du moment.Cette animation au cœur de la cité Concorde à Cayenne a permis à ces adolescents de se divertir pendant les vacances. Cela a été possible grâce à la Wyh Not fondation. Cette association depuis l’année dernière multiplie les actions solidaires. Son président Yohan Wong Youk Hong, a donc décidé de mettre son savoir- faire de DJ au service de la jeunesse guyanaise.Pendant ces grandes vacances , la DJ Academix va multiplier les stages d’initiation au mixage sur l'île de Cayenne. Si vous avez entre 14 et 18 ans et que vous souhaitez vous inscrire rendez-vous sur la page Instagram de la Why.not.fondation