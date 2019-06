Dossiers de l'info : le drame des suicides chez les amérindiens Wayanas du Haut Maroni

© Jocelyne Helgoualch

Suicides en territoire Wayana

Le reportage de 13 minutes réalisé sur le Maroni sera suivi d'un débat. Le territoire Wayana vit une nouvelle crise suicidaire. Des jeunes femmes, des jeunes hommes, parfois des enfants âgés d'à peine 10 ans se donnent la mort. Comment stopper cette hémorragie, quelles sont les mesures mises en place dans les villages du Haut Maroni, quelles sont les aides apportées à ces enfants qui ne veulent plus vivre?Toutes ces questions seront débattues avec les invités qui sont Frédéric Bouteille, sous préfet aux communes de l‘intérieur, Clara De Bort, directrice de l’ARS Guyane, Christophe Pierre des jeunesse autochtones et Stanislas Yamo, jeune Wayana de 23 ans de Cayodé.L'émission est présentée par Jocelyne Helgoualch et Laurent Marot à 20h05.